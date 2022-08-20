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Çin'de sel: Can kaybı 23 oldu
Çin'de sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar sebebiyle meydana gelen afetlerde 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
- 20.08.2022 - 05:51
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Can kaybı 23'e yükseldi
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği duyuruldu.
6 binden fazla insan etkilendi
İHA'nın haberine göre, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Datong Hui ve Tu özerk bölgesindeki 6 köyde yaşayan 6 binden fazla insanın etkilendiği sel felaketi nedeniyle yaklaşık bin 500 kişi barınaklara dönüştürülen 2 okula yerleştirildi.
Geçtiğimiz günlerde Çin'in farklı bölgelerinde 40 dereceye varan sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm verilmişti.