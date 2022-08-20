Çin'de sel: Can kaybı 23 oldu

Çin'de sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar sebebiyle meydana gelen afetlerde 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Can kaybı 23'e yükseldi

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği duyuruldu.

6 binden fazla insan etkilendi

İHA'nın haberine göre, bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 8 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Datong Hui ve Tu özerk bölgesindeki 6 köyde yaşayan 6 binden fazla insanın etkilendiği sel felaketi nedeniyle yaklaşık bin 500 kişi barınaklara dönüştürülen 2 okula yerleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde Çin'in farklı bölgelerinde 40 dereceye varan sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm verilmişti.



