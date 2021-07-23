Henan eyaletinde etkili olan yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. Sel nedeniyle çöken evin enkazından bir bebek sağ olarak kurtarıldı. Bebeğin kurtarılma anları, kameralara yansıdı.

Çin'in Henan eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar, sel felaketini beraberinde getirdi.

Evler, caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Yaklaşık 400 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Hayatına kaybedenlerin sayısı 51 olarak kayıtlara geçti. Bu sayının yalnızca eyalet başkenti Zhengzhou’yu kapsadığı belirtildi.

Yağışların şiddeti bazı bölgelerde azaldı. Bu bölgelerde çamur ve enkaz yığınlarıyla kaplanan ev, iş yeri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başlandı.

MADDİ KAYIP 10 MİLYAR DOLAR

Kentte selin yol açtığı maddi kaybın ise yaklaşık 10 milyar doları bulduğu aktarıldı.

Ölümlerden 12'si, Zhengzhou'da sel suları altında kalan metro tünelinde yaşanmıştı.

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Eyalete bağlı Xingyang kentinde salı günü yaşanan yağışın ardından heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeni ile bir bina çöktü. Ekipler, enkaz altında kalan anne ve bebeği kurtarabilmek için seferber oldu.

24 SAAT SONRA KURTARILDI

Bebeğin 24 saat sonra sağ olarak çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Çin’de sel felaketinde bina çöktü, bebek enkazdan sağ çıkarıldı VİDEO

