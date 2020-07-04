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    Çin'de seller: 121 ölü

    Çin'de yılbaşından bu yana yaşanan sel felaketlerinde en az 121 kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu bildirildi.
    • AA
    • 04.07.2020 - 22:25
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    Çin'de seller: 121 ölü #1

    Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından People's Daily gazetesindeki habere göre, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, ocaktan bu yana Çin genelindeki 26 bölgede yaşanan sel felaketlerinin 19 milyondan fazla kişiyi etkilediği belirtildi.

    1,5 MİLYON HEKTAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

    Açıklamada, seller dolayısıyla 1,5 milyon hektar tarım arazisinin zarar gördüğü, ekonomik kaybın 5,8 milyar doları bulduğu bilgisi paylaşıldı.

    Çin'de seller: 121 ölü #2

    121 KİŞİ ÖLDÜ YA DA KAYIP

    Yılbaşından bu yana yaşanan sel felaketlerinde en az 121 kişinin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu bildirilen açıklamada, 875 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı.

    Çin'de seller: 121 ölü #3

    Çin'de seller: 121 ölü #4

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