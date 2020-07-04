Çin'de seller: 121 ölü

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Çin'de yılbaşından bu yana yaşanan sel felaketlerinde en az 121 kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu bildirildi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından People's Daily gazetesindeki habere göre, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, ocaktan bu yana Çin genelindeki 26 bölgede yaşanan sel felaketlerinin 19 milyondan fazla kişiyi etkilediği belirtildi.

1,5 MİLYON HEKTAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Açıklamada, seller dolayısıyla 1,5 milyon hektar tarım arazisinin zarar gördüğü, ekonomik kaybın 5,8 milyar doları bulduğu bilgisi paylaşıldı.

121 KİŞİ ÖLDÜ YA DA KAYIP

Yılbaşından bu yana yaşanan sel felaketlerinde en az 121 kişinin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu bildirilen açıklamada, 875 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği aktarıldı.