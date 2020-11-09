Dolar
8.1116
-4.7856%
Euro
9.6291
-4.9109%
Altın
1868.39
-4.3029%
Borsa
1228.36
3.0537%
G. Altın
490.374
-8.3111%
Bitcoin
123200.92
-6.49%
EXEN Coin
12.16
0.74%
17ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 17 C

    Çin'de semptom göstermeyen bir kişide koronavirüs tespit edildi

    Pekin’in güneyindeki Tiençin kentinde, semptom göstermeyen bir kişide virüs tespit edildiği açıklandı.
    • DHA
    • 09.11.2020 - 17:10
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 18:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de semptom göstermeyen bir kişide koronavirüs tespit edildi

    Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 binden fazla kişi vrüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Virüse yakalanan 80 binden fazla kişi ise iyileşti.

    Vakalarda düşüş yaşanmasını beklenirken, ülkedeki bazı bölgelerde yeni vakalar oluşmaya başladı.

    SEMPTOM GÖSTERMEYEN KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

    Başkent Pekin’in güneyindeki Tiençin kentinde, semptom göstermeyen bir kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

    Çin de semptom göstermeyen bir kişide koronavirüs tespit edildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir