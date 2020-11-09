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- Çin'de semptom göstermeyen bir kişide koronavirüs tespit edildi
Çin'de semptom göstermeyen bir kişide koronavirüs tespit edildi
Pekin’in güneyindeki Tiençin kentinde, semptom göstermeyen bir kişide virüs tespit edildiği açıklandı.
- DHA
- 09.11.2020 - 17:10
- Güncelleme : 09.11.2020 - 18:01
Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 binden fazla kişi vrüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Virüse yakalanan 80 binden fazla kişi ise iyileşti.
Vakalarda düşüş yaşanmasını beklenirken, ülkedeki bazı bölgelerde yeni vakalar oluşmaya başladı.
SEMPTOM GÖSTERMEYEN KİŞİDE TESPİT EDİLDİ
Başkent Pekin’in güneyindeki Tiençin kentinde, semptom göstermeyen bir kişide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.