Çin’de sıcaklık rekoru: Termometreler 52,2 dereceyi gösterdi Ülkenin kuzeybatı kesimindeki Turfan kentine bağlı Sanbao ilçesinde hava sıcaklığı dün rekor seviyeye ulaştı.

İHA

Dünya, aşırı sıcaklıklarla mücadele ediyor.

Öyle ki, rekor sıcaklık seviyeleri ölüme dahi yol açıyor.

Çin'de de hava sıcaklığı, mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor.

Hava sıcaklığı 52 dereceyle rekora ulaştı

Turfan kenti için Meteoroloji Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Sanbao ilçesinde hava sıcaklığının pazar günü saat 19.07 sıralarında 52,2 dereceye çıktığı belirtildi.

Böylelikle yüksek hava sıcaklıkları için alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

Açıklamada ayrıca, yüksek sıcaklıkların en az bir hafta süreceği aktarıldı.

'Sulama faaliyetlerini güçlendirin' uyarısı

Yerel basında yer alan haberlerde, Turfan’ın Alev Dağı Manzara Bölgesi’nde yüzey sıcaklığının 80 santigrat dereceye ulaştığı aktarıldı.

Sincan yerel makamları ise tarımla uğraşan vatandaşlara sulama faaliyetlerini güçlendirmeleri uyarısı yaptı.

Sıcaklık rekoru kırılmıştı

Turfan Havzası’nda yer alan Ayding ilçesinde, 2015 yılında hava sıcaklığı 50,3’e ulaşarak rekor kırmıştı.

Çökelti havza olarak bilinen Turfan Havzası, Çin’in en sıcak ve en kuru iklimine sahip bölgesi olarak biliniyor.