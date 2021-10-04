Euro
10.3028
0.34%
Dolar
8.8677
0.14%
Altın
499.38
-0.41%
Borsa
1.406
0.32%
Bitcoin
420.351
0.82%
EXEN Coin
20.50
3.53%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Çin'de şiddetli rüzgara kapılan çadırlar havaya uçtu

    Jiangxi eyaletindeki Pingxiang şehrinde hakim olan rüzgar, tamir edilmeyen çadırları etkisi altına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de şiddetli rüzgara kapılan çadırlar havaya uçtu

    Çin'de son zamanlarda yaşanan felaketlerin sonu gelmiyor.

    1-7 Ekim tarihleri arasında Çin'in Ulusal Günü nedeni ile tatil edilmesini vatandaşlar, fırsata çevirerek bu günlerini değerlendirdi.

    ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇIKTI

    Turistler, geceyi çadırlarda geçirmek ve güneşin doğuşunu izlemek için manzaralı bölge olarak bilinen Wugong Dağı'na gitti.

    Jiangxi eyaletindeki Pingxiang şehrinde bulunan dağ, bir anda şiddetli rüzgara maruz kaldı.

    Çin'de şiddetli rüzgara kapılan çadırlar havaya uçtu VİDEO

    Çin de şiddetli rüzgara kapılan çadırlar havaya uçtu #1

    ÇADIRLAR DAĞIN TEPESİNE UÇTU

    O anları kaybededen bir vatandaş, rüzgar nedeni ile bölgenin tepesinde düzinelerce çadırın uçtuğu görüldüğü anları da kaydetti.

    Çadırların rüzgara kapılmasının nedeni, bazı turistlerin çadırlarını zamanında tamir etmemeleri olarak iddia edildi.

    Çin de şiddetli rüzgara kapılan çadırlar havaya uçtu #2

    Çin de şiddetli rüzgara kapılan çadırlar havaya uçtu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir