Jiangxi eyaletindeki Pingxiang şehrinde hakim olan rüzgar, tamir edilmeyen çadırları etkisi altına aldı.

Çin'de son zamanlarda yaşanan felaketlerin sonu gelmiyor.

1-7 Ekim tarihleri arasında Çin'in Ulusal Günü nedeni ile tatil edilmesini vatandaşlar, fırsata çevirerek bu günlerini değerlendirdi.

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇIKTI

Turistler, geceyi çadırlarda geçirmek ve güneşin doğuşunu izlemek için manzaralı bölge olarak bilinen Wugong Dağı'na gitti.

Jiangxi eyaletindeki Pingxiang şehrinde bulunan dağ, bir anda şiddetli rüzgara maruz kaldı.

Çin'de şiddetli rüzgara kapılan çadırlar havaya uçtu VİDEO

ÇADIRLAR DAĞIN TEPESİNE UÇTU

O anları kaybededen bir vatandaş, rüzgar nedeni ile bölgenin tepesinde düzinelerce çadırın uçtuğu görüldüğü anları da kaydetti.

Çadırların rüzgara kapılmasının nedeni, bazı turistlerin çadırlarını zamanında tamir etmemeleri olarak iddia edildi.