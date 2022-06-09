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    Çin’de şiddetli yağış can aldı

    Hunan eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin kayıp durumda olduğu açıklandı. Acil müdahale programının başlatıldığı bölgede geçici yardım fonu kuruldu.
    • 09.06.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 11:40
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    Çin’de şiddetli yağış can aldı

    Çin'in merkezindeki Hunan eyaletinde şiddetli yağışlar, 1 Haziran'dan bu yana etkisini sürdürüyor.

    Yerel makamlardan yapılan açıklamalara göre aşırı yağışlardan şu ana kadar 1.8 milyon kişi olumsuz etkilendi.

    10 ölü, 3 kayıp

    Hunan sel ve yardım merkezinden Li Dajian, şiddetli yağışlar nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin de kayıp durumda olduğunu duyurdu.

    Li, eyalette 2 bin 700'den fazla evin ciddi şekilde hasar gördüğünü, yaklaşık 286 bin kişinin de tahliye edildiğini söyledi.

    Geçici yardım fonu kuruldu

    İHA’nın haberine göre olumsuz hava şartlarından etkilenen bölgeler için acil müdahale programı başlatılırken, sel mağdurlarına çadır, katlanabilir yatak ve diğer malzemeler tedarik edildi.

    Ayrıca geçici yardım fonu kuruldu.

    Çin'in Hunan eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar ViDEO

    Çin’de şiddetli yağış can aldı #1


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