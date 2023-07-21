Çin'de şiddetli yağış: Metro istasyonunu su bastı Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde hızlı tren istasyonu, şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

İHA

Çin’in doğu kesimindeki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde şiddetli haber.com/yagis.htm" rel="tag" target="_blank">yağış etkili oldu.

Wuxi’de dün başlayan şiddetli yağış nedeniyle kentin birçok bölümündeki sokak ve caddeleri su bastı.

Tren istasyonunu su bastı

Günlük hayatı durma noktasına getiren şiddetli yağış sonucu Wuxi Doğu Tren İstasyonu da sular altında kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şiddetli yağışın şelaleler oluşmasına yol açtığı yorumu yapıldı.

Sular altında kalan tren istasyonunun işleyişinin normal şekilde faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

Metro hatları kapatıldı

Jiangsu Wuxi Meteoroloji Gözlemevi, dün sabah şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yaparken, alarm seviyesini kırmızıya yükseltmişti.

Wuxi’nin bazı bölgelerinin dün sabah 100 mm'den fazla yağış aldığı, yağışın bugün de devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, kentteki bazı metro hatları ile giriş kapıları tedbir amaçlı kapatıldı.