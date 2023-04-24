Çin'de sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı

İHA
Çin'de sinir krizi geçiren kadın hıncını robottan çıkardı.
Jiangsu eyaletinde yer alan Xuzhou’da bulunan Xuzhou Tıp Fakültesinde dün bir kadın, sinir krizi geçirerek hastanede hizmet veren robota sopayla saldırdı.
Elindeki sopayla defalarca vurdu
Çevredekileri tarafından kaydedilen görüntülerde, elindeki sopayla robota defalarca vuran kadının çevredekilere bağırdığı ve yanına kimsenin yaklaşmadığı görüldü.
Soruşturma başlatıldı
Polis olay hakkında soruşturma başlatırken, kadının robota neden saldırdığı henüz bilinmiyor.