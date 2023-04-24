İHA

Çin'de sinir krizi geçiren kadın hıncını robottan çıkardı.

Jiangsu eyaletinde yer alan Xuzhou’da bulunan Xuzhou Tıp Fakültesinde dün bir kadın, sinir krizi geçirerek hastanede hizmet veren robota sopayla saldırdı.

Elindeki sopayla defalarca vurdu

Çevredekileri tarafından kaydedilen görüntülerde, elindeki sopayla robota defalarca vuran kadının çevredekilere bağırdığı ve yanına kimsenin yaklaşmadığı görüldü.

Soruşturma başlatıldı

Polis olay hakkında soruşturma başlatırken, kadının robota neden saldırdığı henüz bilinmiyor.

Çin'de sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı
Çin'de sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı
Çin'de sinir krizi geçiren kadın robota saldırdı