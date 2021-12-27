Çin'de sokaklar dezenfekte ediliyor

Günlük vakalardaki artışın ardından ülkede tedbirler yeniden sıkılaştırıldı. Ekipler, sokaklarda dezenfeksiyona başladı.

Koronavirüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'de salgınla mücadele sürüyor.

Ekipler, Şensi bölgesinin başkenti Xi'an'da 13 milyon sakinin karantinaya alınmasına neden olan koronavirüs enfeksiyonlarındaki sıçramaya karşı koymak için pazar gününden bu yana yaygın dezenfeksiyon işlemi yürütüyor.

SOKAKLARDA DEZENFEKSİYON

Şehrin her noktasına dezenfektan püskürtülürken, sakinlerden evlerin pencerelerini kapatmaları ve sokaklardaki mimari yüzeylere ve bitkilere dokunmamalarını istiyor.

Bloomberg'ün haberine göre, dezenfeksiyon kararı, günlük vakaların 150'ye çıkmasıyla alındı.