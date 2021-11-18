Çinli bir şirketin geliştirdiği solunum yollu aşının, yan etkisi bulunmadığı ve antikor sağladığı belirlendi.

Dünya genelinde koronavirüse karşı yapılan aşı çalışmalarında yeni yöntemler geliştiriliyor.

Çinli aşı geliştiricisi Chen Wei’nin ekibi ve CanSino ilaç şirketi, solunabilir aşı elde etti.

SOLUNUM YOLUYLA UYGULANACAK

12 Kasım’da Hainan Uluslararası Sağlık Endüstrisi Fuarı’nda tanıtılan aşı ile ilgili konuşan Yang Zhendong, "Bardak aerosol inhalasyon için kullanılıyor. Düğmeye bastıktan sonra makineden ilacın geldiğini görebiliyoruz. Yaklaşık 10 saniye içinde püskürtme işlemi başlıyor." dedi.

Yang, ilacın hazır olmasının ardından derin bir nefes alarak ağızdan solunması gerektiğini ve sonrasında 5 saniye nefesin tutulmasıyla işlemin tamamlandığını söyledi.

İKİ DOZ HALİNDE ALINACAK

Aşı, 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanıyor.

Solunabilen aşının her bir dozunda enjekte edilen aşının 5’te biri kadar dozaj kullanıldığı ve üretim konusunda avantaj sağladığı belirtildi.

Çin’de solunabilen aşı tanıtıldı

ANTİKOR ÜRETİYOR

Çinli uzmanlar, aşının aynı zamanda enjekte edilen haliyle aynı seviyede antikor üretimi sağladığını ifade etti.

YAN ETKİSİ GÖRÜLMEDİ

Şu anda faz 2 çalışmaları yapılan aşının ilk klinik denemelerinde, şiddetli bir yan etkiye rastlanmadığı belirtildi.

Çinli şirket, solunabilir koronavirüs aşısının acil kullanım izni için başvuruda bulunduklarını açıkladı.