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    Çin’de su kanalına düşen kadın, boğulmak üzereyken kurtarıldı

    Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nde bir kadın, su kanalına düşerek akıntıya kapıldı. İtfaiye erleri kadını boğulmaktan son anda kurtardı.
    • İHA
    • 21.06.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 17:53
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    Çin’de su kanalına düşen kadın, boğulmak üzereyken kurtarıldı

    Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nde bir kadın, su kanalına düştü.

    Akıntıya kapılan kadın, tutunacak yer bulamayınca sürüklenmeye başladı.

    İtfaiye ekipleri, kadının kurtarılması için çalışma başlattı.

    İTFAİYE ERLERİ SUYA ATLADI

    Suya atlayan iki itfaiye eri, kadınla birlikte bir süre sürüklendi.

    Ardından atılan bir can simidine tutunan ekipler, kadını karaya çıkardı.

    Çin’de su kanalına düşen kadın, boğulmak üzereyken kurtarıldı VİDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Boğulmaktan son anda kurtulan kadın hastaneye kaldırıldı.

    Olay anları saniye saniye kameraya yansıdı.

    Çin’de su kanalına düşen kadın, boğulmak üzereyken kurtarıldı #1

    Çin’de su kanalına düşen kadın, boğulmak üzereyken kurtarıldı #2

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