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- Çin’de su kanalına düşen kadın, boğulmak üzereyken kurtarıldı
Çin’de su kanalına düşen kadın, boğulmak üzereyken kurtarıldı
Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nde bir kadın, su kanalına düşerek akıntıya kapıldı. İtfaiye erleri kadını boğulmaktan son anda kurtardı.
- İHA
- 21.06.2021 - 17:51
- Güncelleme : 21.06.2021 - 17:53
Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nde bir kadın, su kanalına düştü.
Akıntıya kapılan kadın, tutunacak yer bulamayınca sürüklenmeye başladı.
İtfaiye ekipleri, kadının kurtarılması için çalışma başlattı.
İTFAİYE ERLERİ SUYA ATLADI
Suya atlayan iki itfaiye eri, kadınla birlikte bir süre sürüklendi.
Ardından atılan bir can simidine tutunan ekipler, kadını karaya çıkardı.
Çin’de su kanalına düşen kadın, boğulmak üzereyken kurtarıldı VİDEO
KAMERAYA YANSIDI
Boğulmaktan son anda kurtulan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay anları saniye saniye kameraya yansıdı.