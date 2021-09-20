Salgının merkezi haline gelen Fujian eyaletinde 4 yaşındaki bir çocuğun, ebeveynlerinden alınarak karantinaya sokulduğu görüntüler tepki çekti.

Çin'in Fujian eyaletinde bir hemşire tarafından çekilen görüntüler, büyük yankı uyandırdı.

Baştan aşağı beyaz bir koruyucu kıyafetin içinde hastane koridorunda yürüyen ve henüz 4 yaşında olduğu öğrenilen çocuk, tek başına karantinaya alındı.

Çocuğun sırtında, neredeyse boyu ile eşit olan çantası da dikkat çekti.

VAKALARIN YARISI ÇOCUKLARDAN OLUŞUYOR

130’a yakın vakanın neredeyse yarısının 12 yaş altı çocuklardan oluştuğu Fujian’daki bir hastanede bu anları kayda alan hemşire, "Onları gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım." dedi.

Bir çocuğun evden ayrılmak istemediği için iki saat ağladığını anlatan hemşire, bilgisayarlı tomografi cihazına alınan çocuklardan bazılarının ise cihaza doktorların yardımıyla çıkabildiğini söyledi.

Çin'de tek başına karantinaya alınan çocuk VİDEO

DEVLETİN MEDYASI: HEMŞİRELER İLGİLENİYOR

Devletin medyası ise karantinadaki çocuklarla hemşirelerin ilgilendiğini sık sık dile getiriyor.

Onlara göre izolasyon koğuşları ve koridorlar çizgi film karakterleriyle süsleniyor, çocuklara kitaplar, oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri sağlanıyor.

AİLELERİNDEN ALINIP, KARANTİNAYA SOKULUYORLAR

Çin yönetimi ise sıfır vaka politikasından, çocuklar için dahi olsa taviz vermiyor.

Daha fazla bulaşı önlemek için anaokulu çağındaki enfekte çocuklar, ebeveynlerinden alınarak karantinaya sokuluyor.