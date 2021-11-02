Şanghay kentinde bulunan Disneyland tema parkında 1 kişide korona görülmesi üzerine, parktaki 34 bin kişi hava fişeklerin altında teste tutuldu. Daha sonralarında ise insanlar karantinaya alındı.

Dünyanın en büyük nüfuslarından biri olan Çin'in Şanghay kentinde bulunan Disneyland tema parkında izolasyona gidildi.

Kentte yer alan Disneyland tema parkını ziyaret eden bir kişide dün koronavirüs tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti.

34 BİN KİŞİ PARKTA KARANTİNAYA ALINDI

Disneyland tema parkını ziyaret ettikten sonra, Çin'in Hangzhou kentine dönen kişinin kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine dün sağlık yetkilileri ve polis ekipleri tema parkına sevk edilerek, parkı ziyaret eden yaklaşık 34 bin ziyaretçiyi kovid-19 hızlı testleri yapılana kadar tema parkında karantinaya aldı.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ ALTINDA TEST YAPILDI

Karantinaya alınan ziyaretçilere havai fişek gösterisi altında test yapıldı. Disneyland'a giriş ve çıkışları kapatan yetkililer, parka girmek isteyen yeni ziyaretçileri geri çevirdi.

Yetkililer ayrıca parkı kente bağlayan metro hattını da kapatarak, ziyaretçileri ve çalışanları zorunlu karantina için evlerine götürmek adına tema parkına 200'den fazla otobüs sevk etti.

YETKİLİLER YÖNERGE YAYINLADI

Çin'de kovid-19 ile mücadele yönergeleri kapsamında ziyaretçilerin ve park çalışanlarının bugün ikinci bir kovid-19 testi yaptırmaları istendi. Yetkililer, geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri parkı ziyaret edenlerin en az 2 gün evde kalmaları ve önümüzdeki 12 gün boyunca sağlık durumlarına dikkat etmeleri için de yönergeler yayınladı.

Çin'de tema parkındaki 34 bin kişiye havai fişekler eşliğinde kovid testi yapıldı VİDEO

PARK BELLİ BİR GÜNE KADAR KAPALI KALACAK

Çinli inşaat şirketi Shanghai Shendi ve Walt Disney Company'nin ortak sahibi olduğu Disneyland tema parkı ise en az salı gününe kadar kapalı kalacak.

Disney tarafından yapılan açıklamada, "Çalışmaya devam etmek için onaylanmış bir tarihimiz olur olmaz misafirleri bilgilendireceğiz" ifadelerine yer verildi.