Trafikte seyir halindeyken yandan gelen aracı fark edemeyen Tesla, yol kenarındaki korkuluklara çarparak hendeğe düştü. O anlar, diğer aracın kamerasına yansıdı.

Çin'in güneyinde bir kadın, 29 Ağustos'ta Hainan eyaletindeki Haikou şehrinde 10 aylık bebeği ve kayınvalidesiyle Tesla otomobiline binip yola çıktı.

Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobil, Tesla'nın soldan gelişini araç kamerasıyla kayda aldı.

Aracın geçişine rağmen hızını kesmeyen Tesla, içerisindekilerle birlikte yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

3 KİŞİNİN OLDUĞU TESLA, HENDEĞE UÇTU

Korkuluklardan geçerek kavşağa çarpan Tesla otomobil, hendeğe düştü. Araç içerisindeki 10 aylık bebek, sürücü ve kayınvalidesi kurtarıldı.

ÇİZİKLERLE ATLATTILAR

Araç hendekten çıkarılırken, içerisindekilerin dizlerinde küçük çizikler oluştuğu belirtildi.

Çin'de Tesla otomobil, kontrolü kaybederek hendeğe uçtu VİDEO

