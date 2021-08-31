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    Çin'de Tesla otomobil, kontrolü kaybederek hendeğe uçtu

    Trafikte seyir halindeyken yandan gelen aracı fark edemeyen Tesla, yol kenarındaki korkuluklara çarparak hendeğe düştü. O anlar, diğer aracın kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 12:53
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    Çin'de Tesla otomobil, kontrolü kaybederek hendeğe uçtu

    Çin'in güneyinde bir kadın, 29 Ağustos'ta Hainan eyaletindeki Haikou şehrinde 10 aylık bebeği ve kayınvalidesiyle Tesla otomobiline binip yola çıktı.

    Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan başka bir otomobil, Tesla'nın soldan gelişini araç kamerasıyla kayda aldı.

    Aracın geçişine rağmen hızını kesmeyen Tesla, içerisindekilerle birlikte yol kenarındaki korkuluklara çarptı.

    3 KİŞİNİN OLDUĞU TESLA, HENDEĞE UÇTU

    Korkuluklardan geçerek kavşağa çarpan Tesla otomobil, hendeğe düştü. Araç içerisindeki 10 aylık bebek, sürücü ve kayınvalidesi kurtarıldı.

    ÇİZİKLERLE ATLATTILAR

    Araç hendekten çıkarılırken, içerisindekilerin dizlerinde küçük çizikler oluştuğu belirtildi.

    Çin'de Tesla otomobil, kontrolü kaybederek hendeğe uçtu VİDEO

    Çin de Tesla otomobil, kontrolü kaybederek hendeğe uçtu #1

    Çin de Tesla otomobil, kontrolü kaybederek hendeğe uçtu #2

    Çin de Tesla otomobil, kontrolü kaybederek hendeğe uçtu #3

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