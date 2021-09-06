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    Çin'de U dönüşü yapan kamyon devrildi

    Kamyon sürücüsü, olacaklardan habersiz dönüş yaptığı sırada, aracıyla birlikte otomobili ezdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 12:39
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    Çin'de U dönüşü yapan kamyon devrildi

    Çin'de U dönüşü yapmak isteyen kamyon, trafiği birbirine kattı.

    Görüntüler, Guangdong eyaletindeki Foshan şehrinde kaydedildi.

    Kaza sırasında kamyonun önce siyah bir araca çarptığı, ardından beyaz renkteki aracın üzerine devrildiği görülüyor.

    DÖNERKEN OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

    Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan kazada herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

    Hasar gören otomobil, bir süre sonra yoldan kaldırıldı. Trafik ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Çin'de U dönüşü sırasında ters dönen kamyon arabayı ezdi ViDEO

    Çin de U dönüşü yapan kamyon devrildi #1

    Çin de U dönüşü yapan kamyon devrildi #2

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