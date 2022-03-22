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    Çin'de uçağın düşüş nedeni araştırılıyor

    Asya ülkesindeki yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Düşen uçakla ilgili iki sorunun cevaplanması gerektiği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 10:12
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    Çin'de uçağın düşüş nedeni araştırılıyor

    Çin'de China Eastern Hava Yolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş nedeni mercek altına alındı.

    Kunming'den kalkış yapan ve içinde 123 yolcu ile 9 mürettebatın bulunduğu Boeing 737-800, Guangdong eyaletine giderken, Vucou şehrinde dağlık bölgeye düştü.

    SON DERECE ENDER BİR DURUM

    Uçaktan kimse sağ çıkamazken, Asya ülkesini şoke eden kazaya neyin sebep olduğu inceleniyor.

    South China Morning Post'un haberine göre, bir uçağın böylesine dikeye yakın bir konuma gelerek düşmesinin "son derece ender" bir durum olduğuna dikkat çekildi.

    GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

    Çin'in sivil havacılık otoritesi soruşturma başlatırken, hava güvenliği uzmanlarının, kazaya neyin sebep olabileceğine ve araştırmacıların odaklanacağı noktalara dair ipuçları için video görüntülerini ve uçuş verilerini incelediği kaydedildi.

    CEVAPLANMASI GEREKEN İKİ SORU

    Boeing 777 pilotu ve hava olayları analisti Juan Browne, "Kaza müfettişlerinin belirlemesi gereken ilk şey şu: Uçak yere çarptığında tek parça mıydı, yoksa yere çarpmadan önce uçaktan bir şey mi düştü?" dedi.

    Browne, "Görüntü verileri, uçağın tek parça olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

    Çin'de yolcu uçağının düşme anı kameraya yansıdı ViDEO



    BOEING: HAZIRIZ

    ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), istenmesi halinde soruşturma çabalarına katkıda bulundumaya hazır olduğunu duyurdu.

    Boeing'den yapılan açıklamada, "ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ile temas halindeyiz. Teknik uzmanlarımız, Çin Sivil Havacılık İdaresi tarafından yürütülen soruşturmaya yardımcı olmaya hazır." denildi.

    Çin de uçağın düşüş nedeni araştırılıyor #1


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