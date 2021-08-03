- Haberler
- Dünya Haberleri
- Çin’de uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Çin’de uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Henan eyaletinin Shangqiu şehrinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Motosikletli bir vatandaş, rüzgarın uçurduğu çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 09:38
- Güncelleme : 03.08.2021 - 09:47
Çin’de etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Ülkede rekor düzeyde süregelen şiddetli yağışlar, fırtınaların etkisi ile yıkıcı sellere yol açtı.
Henan eyaletinin Shangqiu şehrinde yollar sular altında kaldı.
Sürücüler ve yayalar trafikte zor anlar yaşadı.
Şiddetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu.
SON ANDA KURTULDU
1 Ağustos tarihinde yoldan geçen bir motosikletli sürücü, rüzgarın savurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
KAMERAYA YANSIDI
Motosikletli şahıs yara almadan yoluna devam ederken, o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Çin’de uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO