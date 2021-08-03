Euro
9.9232
0%
Dolar
8.3488
0.01%
Altın
486.57
-0.03%
Borsa
1.4
0%
Bitcoin
323.468
-4.79%
EXEN Coin
23.14
-5.82%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Çin’de uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Henan eyaletinin Shangqiu şehrinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Motosikletli bir vatandaş, rüzgarın uçurduğu çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 09:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin’de uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

    Çin’de etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

    Ülkede rekor düzeyde süregelen şiddetli yağışlar, fırtınaların etkisi ile yıkıcı sellere yol açtı.

    Henan eyaletinin Shangqiu şehrinde yollar sular altında kaldı.

    Sürücüler ve yayalar trafikte zor anlar yaşadı.

    Şiddetli rüzgar bazı evlerin çatısını uçurdu.

    SON ANDA KURTULDU

    1 Ağustos tarihinde yoldan geçen bir motosikletli sürücü, rüzgarın savurduğu çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    Çin’de uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Motosikletli şahıs yara almadan yoluna devam ederken, o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Çin’de uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu VİDEO

    Çin’de uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir