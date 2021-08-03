Haberler

Dünya Haberleri

Çin’de uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Çin’de uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Henan eyaletinin Shangqiu şehrinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Motosikletli bir vatandaş, rüzgarın uçurduğu çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.