Çin'de üçüncü kattan düşen araç nedeniyle iki kişi öldü

Çin'de üçüncü kattan düşen araç nedeniyle iki kişi öldü

İçinde iki kişinin bulunduğu otomobil, şirket binasından yere düştü. Kaza sonucu araçtakiler hayatını kaybetti.

Çin'de, akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı.

Asya ülkesinin önde gelen elektrikli otomobil şirketlerinden Nio'nun Şanghay'daki merkezinde, araç kazası meydana geldi.

Şirket binasından düştü

Elektrikli otomobillerden biri, şirket binasının üçüncü katından düştü.

Guardian'ın aktardığına göre, talihsiz kaza sırasında araç içerisinde bulunan iki şirket çalışanı hayatını kaybetti.

"Araçtan kaynaklanmıyor"

Şirketten ilk yapılan açıklamada, "Olaydan sonra hemen kaza nedenini bulmak için asayiş birimiyle çalışmaya başladık." denildi.

Meydana gelen olayın bir "kaza" olduğu ve "aracın kendisinden kaynaklanmadığı" vurgulandı.

Çin'de üçüncü kattan düşen araç nedeniyle iki kişi öldü ViDEO