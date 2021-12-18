Çin’de ülkenin en yaşlısı Uygur Türkü Alimihan Seyiti, 135 yaşında vefat etti

Çin’de ülkenin en yaşlısı Uygur Türkü Alimihan Seyiti, 135 yaşında vefat etti

2013’te ülkedeki en yaşlı kişi seçilen 1886 doğumlu Alimihan Seyiti, 135 yaşında yaşamını yitirdi. Kayıtlara göre Seyiti, 135 yıl 174 gün yaşadı.

Çin’de, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin batısında yer alan Kırgızistan sınırındaki Kaşgar'da, Komuxerik kasabasında 25 Haziran 1886'da doğan Uygur Türkü Alimihan Seyiti, 135 yaşında hayatını kaybetti.

Kaşgarlı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Çin’in en yaşlı kişisi 135 yaşındaki Alimihan Seyiti, 16 Kasım’da Kaşgar’da hayatını kaybetti.” ifadelerine yer verildi.

YAŞAMINI KÖYÜNDE SÜRDÜRDÜ

Seyiti’nin torunu dedesi için basit yaşam tarzını, şarkı söylemeyi ve bahçesinde güneşlenmeyi sevdiğini söylerken, Seyiti’nin her zaman mutlu olduğunu ve çok güldüğünü de ifade etti.

Seyiti, Kumuşerik köyünde yaşamını sürdürmüş, Çin Gerontoloji ve Geriatri Derneği 2013’te Seyiti’yi ülkedeki en yaşlı kişi olarak seçmişti.