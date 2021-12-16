Çin'de vaka sayısı 100 bine ulaştı

Ulusal Sağlık Komisyonu, vaka görülen yerleri açıkladı. Diğer ülkelere göre vakaların düşük seviyede tutulması dikkat çekti.

Koronavirüs salgınında ilk vakalar Çin'de ortaya çıktı.

Ülkede salgının başından bu yana virüs tespit edilenlerin sayısı 100 bine ulaştı.

SON 24 SAATİN BİLANÇOSU

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 69'u yurt içi kaynaklı 77 vaka tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 56'sına ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı. Güneydeki Guangdong eyaletinde 6, kuzeydeki Şensi eyaletinde 4, kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 2, doğudaki Anhui eyaletinde bir yerel kaynaklı vaka görüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 8 vaka tespit edilirken, virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Çin ana karasında bugüne dek 100 bin vaka görülürken, virüs nedeniyle 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 93 bin 858 hasta iyileşti, 1506 hastanın ise tedavisi sürüyor.

100 BİN VAKADAKİ AYRINTI

Toplam vaka sayısının ABD'de 50 milyonu, Hindistan'da 30 milyonu, Brezilya'da 20 milyonu ve İngiltere ile Rusya'da 10 milyonu aşmasına karşın, 1.4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de iki yılda 100 binde tutulabilmesi, Pekin'in salgını kontrol etmede büyük ölçüde başarılı olduğunu kanıtlıyor.

Çin, koronavirüs vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

İLK KEZ VUHAN'DA GÖRÜLDÜ

Dünya, koronavirüs salgınından ilk kez Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirmesiyle haberdar oldu.

Hastalık, ilk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görüldü. Sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım'da hastaneye başvurdu. Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa bilinmeyen bir virüsün sebep olduğu anlaşıldı.

DÜNYA ÇAPINDA 5 MİLYON 345 BİNİN ÜZERİNDE ÖLÜM

İlk başta Çin ve çevresini etkileyen "epidemi" (yerel veya bölgesel salgın) olarak algılanan koronavirüs, sonraki günlerde sınırları aşıp halk sağlığını dünya çapında tehdit eden "pandemiye" (küresel salgın) dönüştü.

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ikinci yılını geride bırakan salgında dünya çapında vaka sayısı 272 milyon 469 bini, can kayıpları ise 5 milyon 345 bini aştı.