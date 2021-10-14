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    Çin’de, yaban domuzu bankaya girdi

    Shaanxi eyaletinin Boji şehrinde bulunan bir bankaya giren yaban domuzu, polis ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 09:38
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    Çin’de, yaban domuzu bankaya girdi

    Çin’in Shaanxi eyaletinin Baoji şehrinde bulunan bir bankaya, 12 Ekim günü yaban domuzu girdi.

    Gece girdiği belirlenen yaban domuzunu, sabah iş yerine gelen banka görevlisi fark etti.

    Domuzu bankaya kilitleyen görevli, durumu polis ekiplerine haber verdi.

    Bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

    BACAKLARI VE AĞZI BAĞLANDI

    Polisler, içeriye uzattıkları sopa ile yaban domuzunu kapıya çekmeye çalıştı.

    Sakinleştirici tabanca ile etkisiz hale getirilen domuzun bacakları ve ağzı bağlandı.

    O anlar, kameraya yansıdı.

    Çin’de, yaban domuzu bankaya girdi VİDEO

    YÜZLERCE VATANDAŞ TOPLANDI

    Yaban domuzunu yakalama operasyonu sırasında, Çinli vatandaşların merakı ise dikkat çekti.

    Yüzlerce kişi bankanın etrafında toplanıp olan biteni izledi.

    DOĞAYA SALINDI

    Orman Bürosu personeli, yaban domuzunun sağlıklı bir şekilde yeniden doğaya salındığını açıkladı.

    Çin’de, yaban domuzu bankaya girdi #1

    Çin’de, yaban domuzu bankaya girdi #2

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