- Haberler
- Dünya Haberleri
- Çin’de, yaban domuzu bankaya girdi
Çin’de, yaban domuzu bankaya girdi
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 09:38
Çin’in Shaanxi eyaletinin Baoji şehrinde bulunan bir bankaya, 12 Ekim günü yaban domuzu girdi.
Gece girdiği belirlenen yaban domuzunu, sabah iş yerine gelen banka görevlisi fark etti.
Domuzu bankaya kilitleyen görevli, durumu polis ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
BACAKLARI VE AĞZI BAĞLANDI
Polisler, içeriye uzattıkları sopa ile yaban domuzunu kapıya çekmeye çalıştı.
Sakinleştirici tabanca ile etkisiz hale getirilen domuzun bacakları ve ağzı bağlandı.
O anlar, kameraya yansıdı.
Çin’de, yaban domuzu bankaya girdi VİDEO
YÜZLERCE VATANDAŞ TOPLANDI
Yaban domuzunu yakalama operasyonu sırasında, Çinli vatandaşların merakı ise dikkat çekti.
Yüzlerce kişi bankanın etrafında toplanıp olan biteni izledi.
DOĞAYA SALINDI
Orman Bürosu personeli, yaban domuzunun sağlıklı bir şekilde yeniden doğaya salındığını açıkladı.