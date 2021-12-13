Cadde üzerinde koşan bir yaban domuzu, kamyon kornasını duyunca panikle girmeye çalıştığı bahçenin demir kapısını kırdı.

Doğu Çin'in Zhejiang eyaleti Huzhou şehrinde, işlek bir caddeden kaçmaya çalışan yaban domuzu görüntülendi.

BAHÇENİN KAPISINI KIRDI

Yoldan geçen bir kamyonun kornasından korkan domuz, demir kapıdan atlamak isterken kapıyı kırarak bahçedeki çalıların arasına atladı.

Olaya tanıklık eden bir vatandaş, domuzun gücü karşısında şoke oldu.

Yaban domuzunun kapıyı kırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Daha sonra ise kapının tamir edildiği öğrenildi.

Çin'de yaban domuzu demir kapıyı kırdı