Çin'de yavru fil, su kanalına düştü

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde su kanalına düşen yavru fili yetişkin bir fil kurtardı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Yuxi şehrine bağlı Yuanjiang ilçesinde, su kanalından geçmeyi başaramayan yavru bir fil kanala düştü.

YAVRU FİLİ BAŞKA BİR FİL KURTARDI

Kanalda mahsur kalan yavru fil yetişkin bir fil tarafından kurtarıldı. Xishuangbanna Dai özerk bölgesindeki ormanlarından ayrılarak yaklaşık 500 kilometre yol kat eden vahşi Asya fili sürüsü, geçtiğimiz hafta Kunming'e ulaşmıştı.

En çok Yunnan eyaletinde görülen Asya filleri, Çin'de devlet koruması altında bulunuyor.

Çin'de su kanalına düşen yavru fili başka bir fil kurtardı VİDEO