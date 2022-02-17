Otobüsün direksiyonuna müdahalede bulunan yolcunun tehlike dolu hareketi araç kamerasına yansıdı.

Çin'de ilginç ama bir o kadar da tehlikeli anlar kaydedildi.

Siçuan eyaletine bağlı Ziyang şehrinde seyir halindeki otobüste yolculardan biri, aniden direksiyona sarıldı.

DİREKSİYONA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Şoför, direksiyonu kendine çekmeye çalışan yolcunun çabalarını boşa çıkardı. Frene basarak otobüsü yavaşlatan şoför, direksiyonun dengesini de korumayı başardı.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Yolcuların bulunduğu otobüs, olası ölümlü kazadan döndü. Tehlike saçan yolcunun hareketleri, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Başka bir yolcunun etkisiz hale getirdiği Çinli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Çin'de yolcu, seyir halindeki araçta direksiyonu ele geçirmeye çalıştı ViDEO