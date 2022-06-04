Guizhou eyaletinde raydan çıkan yüksek hızlı trenin makinistinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Çin'in Guizhou eyaletinin Guiyang kentinden kalkan D2809 sefer sayılı yüksek hızlı bir tren, yerel saatle 10.30 sıralarında Rongjiang ilçesine yakın bir bölgede raydan çıktı.

1 ölü 8 yaralı

İHA'nın haberine göre; kaza sonucu trenin makinisti hayatını kaybederken, 1 görevli ve 7 yolcu yaralandı.

Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü

136 yolcu tahliye edildi

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Trendeki diğer 136 yolcu ise güvenli şekilde tahliye edildi.

Kazanın nedeni, raylara dolan çamur

Trenin varış noktasının Guangzhou olduğu öğrenildi. Kazanın, dağlardan gelen çamurun raylara dolması sonucu meydana geldiği açıklandı.