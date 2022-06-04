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    Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü

    Guizhou eyaletinde raydan çıkan yüksek hızlı trenin makinistinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
    • 04.06.2022 - 12:58
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    Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü

    Çin'in Guizhou eyaletinin Guiyang kentinden kalkan D2809 sefer sayılı yüksek hızlı bir tren, yerel saatle 10.30 sıralarında Rongjiang ilçesine yakın bir bölgede raydan çıktı.

    1 ölü 8 yaralı

    İHA'nın haberine göre; kaza sonucu trenin makinisti hayatını kaybederken, 1 görevli ve 7 yolcu yaralandı.

    Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü

    136 yolcu tahliye edildi

    Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Trendeki diğer 136 yolcu ise güvenli şekilde tahliye edildi.

    Kazanın nedeni, raylara dolan çamur

    Trenin varış noktasının Guangzhou olduğu öğrenildi. Kazanın, dağlardan gelen çamurun raylara dolması sonucu meydana geldiği açıklandı.

    Çin de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü #1

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