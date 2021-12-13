Çin'de yük gemisi batınca mürettebattaki 9 kişi öldü

Yantai kenti açıklarında bulunan "Tianfeng 369" adlı yük gemisi bilinmeyen bir nedenle battı. Gerçekleşen olay sonrasında mürettebattan 9 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Shandong eyaletinde feci bir kaza meydana geldi.

9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yantai kenti açıklarında "Tianfeng 369" adlı yük gemisi battı. Gemide 14 mürettebatın bulunduğu aktarılarak, mürettebattan 9’unun hayatını kaybettiği, 2’sinin kayıp olduğu ve 3’ünün ise ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

BÖLGEYE HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

Çin Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Beihai Kurtarma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.43'te kaza hakkında ihbar aldıklarını ve ardından bölgeye kurtarma operasyonu için bir kurtarma helikopteri ve bir kurtarma gemisinin gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, kayıp olan 2 mürettebat için arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.