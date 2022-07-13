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    Çin'de yüksek sıcaklardan dolayı bir kişi hayatını kaybetti

    Çin’in birçok kesiminde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği 20’den fazla kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
    • 13.07.2022 - 16:31
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    Çin'de yüksek sıcaklardan dolayı bir kişi hayatını kaybetti

    Çin’in bir çok bölgesinde etkili olan sıcak hava dalgası can kaybına yol açtı.

    Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’da 1 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

    Zhejiang eyaletinde bulunan Yuyao kentinde 26 kişi aşırı sıcak havadan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

    Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

    Çin Ulusal Meteoroloji İdaresi, pazar günü yaptığı açıklamada, 11 eyalette ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının 40 santigrat dereceye kadar çıkacağı uyarısında bulunmuştu.

    Açıklamada, sıcak hava dalgasının Çin’in orta kesimindeki Henan, Hubei ve Hunan eyaletleri, kuzey kesimindeki Shaanxi eyaleti, Sincan bölgesi ve güneybatısındaki Sichuan eyaletini etkisi altına alacağı belirtilmişti.

    Kırmızı alarm verildi

    Çin genelinde 90’ın üzerinde noktada sıcak hava nedeniyle kırmızı alarm verildi. Yanjin kentinde sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıktığı bildirildi.

    Chongqing Meteoroloji Gözlemevi de önümüzdeki 3 gün içinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerinde seyretmeye devam edeceğine dikkat çekerek, bölgede orman yangını tehlikesinin de yüksek olduğu uyarısı yaptı.

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    Yetkililer yaşlılar için uyarılarda bulundu

    Yetkililer tarafından yaşlı ve hastalar dahil olmak üzere riskli gruplar ile sıcak ortamlarda çalışanlardan olağanüstü hava koşullarına karşı tedbir almaları istendi. Meteoroloji birimleri, halka öğlen saatlerinde açık hava etkinliklerine katılmama uyarısında bulundu.

    Omicron varyantı da tehdit durumunda

    İHA'nın haberine göre, Şanghay’da geçen hafta bir kişide Omicron’un B.A.5.2.1 alt mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, kentin 16 semtinin sakinlerinden salı ve perşembe günleri arasında iki aşamalı toplu nükleik asit testi yaptırmaları istendi.

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