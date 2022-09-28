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- Çin’deki bir restoranda yangın çıktı
Çin’deki bir restoranda yangın çıktı
Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinin merkezi Çangçun'da bir restoranda çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
- 28.09.2022 - 15:35
- Güncelleme : 28.09.2022 - 16:10
Çin'in Cilin eyaletinin merkezi olan “Çangçun Yeni Bölge”deki bir restoranda öğle saatlerinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede caddedeki tek katlı binayı sararken restorandaki 17 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Restoran sahibi ihmal şüphesiyle gözaltına alındı
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yaralılar hastaneye sevk edildi.
Sebebi henüz belirlenemeyen yangında restoran sahibi ihmal şüphesiyle gözaltına alındı.
Yangınlarla anılıyor
Çin'de 16 Eylül'de Hunan eyaletinin merkezi Çangşa'da 42 katlı gökdelende yangın çıkmış, olayda can kaybı yaşanmamıştı.
Haziranda Çin Petrokimya Şirketi Sinopec'in Şanghay'daki fabrikasında çıkan yangında ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Çin’deki bir restoranda yangın çıktı ViDEO