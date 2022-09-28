Petrol
86.03
1.37%
Euro
17.779
0.50%
Dolar
18.5259
0.42%
Altın
974.36
0.87%
Borsa
3238
-0.84%
Bitcoin
358.227
-4.63%
BTXN Coin
10.28
4.36%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Çin’deki bir restoranda yangın çıktı

    Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinin merkezi Çangçun'da bir restoranda çıkan yangında 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • 28.09.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 16:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin’deki bir restoranda yangın çıktı

    Çin'in Cilin eyaletinin merkezi olan “Çangçun Yeni Bölge”deki bir restoranda öğle saatlerinde yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede caddedeki tek katlı binayı sararken restorandaki 17 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

    Restoran sahibi ihmal şüphesiyle gözaltına alındı

    İtfaiye ekipleri yangını söndürürken yaralılar hastaneye sevk edildi.

    Sebebi henüz belirlenemeyen yangında restoran sahibi ihmal şüphesiyle gözaltına alındı.

    Yangınlarla anılıyor

    Çin'de 16 Eylül'de Hunan eyaletinin merkezi Çangşa'da 42 katlı gökdelende yangın çıkmış, olayda can kaybı yaşanmamıştı.

    Haziranda Çin Petrokimya Şirketi Sinopec'in Şanghay'daki fabrikasında çıkan yangında ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.

    Çin’deki bir restoranda yangın çıktı ViDEO

    Çin’deki bir restoranda yangın çıktı #1


    Merve Özbey: Tek çocuk hiç çocukmuş
    Magazin

    Merve Özbey: Tek çocuk hiç çocukmuş

    Bursa'da uçurumdan yuvarlanan çift: 1 ölü,1 yaralı
    3. Sayfa

    Bursa'da uçurumdan yuvarlanan çift: 1 ölü,1 yaralı

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir