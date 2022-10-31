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    Çin'deki Disneyland’de son 1 yılda ikinci karantina

    Çin'in Şanghay kentinde yer alan Disneyland tema parkı "sıfır-Covid" stratejisi çerçevesinde son 1 yılda ikinci kez karantinaya alındı.
    • 31.10.2022 - 19:58
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    Çin'deki Disneyland’de son 1 yılda ikinci karantina

    Çin, Covid-19 salgınıyla mücadelede uyguladığı "sıfır-Covid" stratejisi çerçevesinde sert önlemler almaya devam ediyor.

    Çin'in Şanghay kentinde 29 Ekim’de 10 yerel Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından kentteki Disneyland tema parkı, son 1 yılda ikinci kez karantinaya alındı.

    Yine karantinaya alındı

    Parkta bulunan ziyaretçilerin negatif test vermeden parktan ayrılamadığı bildirilirken, 27 Ekim'den bu yana parkı ziyaret eden herkesin üç gün içinde üç kez test yaptırması istendi. Parkta kaç kişinin mahsur kaldığı ise açıklanmadı.

    Yerel saatle 11.30 sularında tema park ve çevresinin Covid-19 düzenlemelerine uygulan olarak kapatıldığı duyuruldu.

    İçeride kalanlar oldu

    Parka giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından içeride bulunan tüm ziyaretçilere test yapılacağı ve sonucu negatif olanların parktan ayrılmasına izin verileceği aktarıldı.

    Geçtiğimiz sene kasım ayında söz konusu tema park, Covid-19 nedeniyle içerisinde 30 binden fazla ziyaretçi ile iki gün boyunca karantina altına alınmıştı.

    Çin deki Disneyland’de son 1 yılda ikinci karantina #1


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