Çin'deki kimyasal tesiste patlama Kimyasal tesiste meydana gelen ani patlama sonucunda gökyüzünü duman kapladı. Bölgede panik anları yaşanırken ölü veya yaralı bildirilmedi.

İHA

Çin'de panik anları yaşandı.

Jiangxi eyaletindeki kimyasal tesisinde ani bir patlama meydana geldi.

Ülkenin güneydoğu kesimindeki Jiangxi eyaletine bağlı Guixi kentinde Qiantai New Material firmasına ait bir kimya tesisinde yerel saatle 10.30 sıralarında yaşanan şiddetli patlama korkuya neden oldu.

Gökyüzü dumanla kaplandı

Bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünü yoğun duman kapladığı görüldü.

Tesiste şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı, çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.