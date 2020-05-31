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    Çin'deki yeni aşıdan beklenti yüzde 99 başarı

    Çinli bilim adamlarının, yüzde 99 başarılı olması beklenen bir koronavirüs aşısı geliştirdikleri bildirildi. Aşı klinik deneylerde ikinci aşamada.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.05.2020 - 06:30
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    Çin'deki yeni aşıdan beklenti yüzde 99 başarı

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını için tüm dünyada aşı çalışmaları devam ediyor.

    Salgınının başladığı Çin'de de Sinovac adlı şirketin ve Çinli bilim insanlarının yüzde 99 başarılı olmasını bekledikleri bir koronavirüs aşısı geliştirdikleri duyuruldu.

    AŞI KLİNİK DENEYLERDE İKİNCİ AŞAMADA

    İngiliz medyasında yer alan habere göre,  aşının şu anda klinik deneylerde ikinci aşamada olduğu ve binden fazla kişinin gönüllü olarak klinik deneylerde yer aldığını bildirdi.

    Haberde, Sinonav'ta çalışan bilim adamı Luo Baishan'ın, aşının yüzde 99 oranında başarı olacağından emin olduklarını söylediği aktarıldı.

    AŞIYA CORONAVAC İSMİ VERİLDİ

    CoronaVac adı verilen aşının, maymunlarda denendiği, maymunları koronavirüsten koruduğu öne sürüldü.

    MAYMUNLARDA İŞE YARADI

    Sinovac'ten yapılan açıklamada, "Sinovac Biyotek'te çalışan bilim insanları, toplamda 8 maymuna 2 farklı koronavirüs aşısı verdi. Yaklaşık 3 hafta sonra, maymunlar, koronavirüse neden olan SARS-CoV-2 virüsüne maruz bırakıldı. Maymunlardan hiçbiri enfeksiyon göstermedi" ifadeleri kullanıldı.

    AVRUPA İLE TEMAS HALİNDEYİZ

    Sinavoc'ten yapılan açıklamada, maymunlarda elde edilen başarının ardından insanlarda da aşının denenmesi gerektiği ve 3 aşamalı olacağı aktarıldı.

    Ancak Sinovac, henüz bahsi geçen aşı hakkında tartışmak için çok erken olduğunu, bazı Avrupa ülkeleri ile temas halinde olduklarını bildirdi.

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