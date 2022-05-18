Çin'deki yolcu uçağı kasıtlı düşürülmüş olabilir

Çin’de burun üstü düşen uçağın kara kutularında incelemeler sürüyor. İlk bilgiler uçağın kasıtlı olarak düşürüldüğü yönünde…

Çin’in Guangxi bölgesinde 21 Mart'ta 132 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasıyla ilgili şoke eden bilgiler ortaya çıktı.

China Eastern Hava Yolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, 9 mürettebat ve 123 yolcusu ile Wuzhou şehri yakınlarındaki dağlık bölgeye düşmüştü.

Kamera görüntülerinde uçağın burun üstü düştüğü görülmüştü.

‘Uçağı bir kişi kasıtlı düşürdü’

Dağa çarparak yanan uçağın düşme nedeniyle ilgili ABD'li yetkililerin ilk değerlendirmeleri geldi.

Buna göre uçaktaki bir kişi, uçağı kasıtlı olarak düşürdü.

Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı VİDEO

Kara kutular ya pilot ya da bir kişi diyor

Wall Street Journal'ın özel haberine göre, yüksek irtifada uçarken aniden dikey şekilde hızla düşerek dağa çarpan uçağın kara kutularında ve veri kayıtlarında yapılan incelemeler, bir pilotun ya da uçaktaki bir kişinin uçağın düşmesine yol açtığını gösteriyor.

İlk incelemelerle ilgili bilgi sahibi kişi, “Uçak, kokpitteki birinin istediği şeyi yaptı.” dedi.

Bir yolcu kokpite girmiş olabilir

Kaynak, soruşturmayı yöneten Çinli yetkililerin de uçakta herhangi bir teknik aksaklık tespit edemediğine dikkat çekti.

Eldeki verileri inceleyen yetkililer, bir pilotun ya da uçaktaki bir kişinin uçağın düşmesine yol açmış olabileceği ihtimaline yoğunlaştı.

Uçaktaki yolculardan birinin kokpite girerek uçağı düşürmüş olabileceği de değerlendirilen ihtimaller arasında…

Pilotlar deneyimliydi

Daha önce uçağın kara kutusunda yapılan incelemelerde de uçağın kasıtlı olarak düşürülmüş olabileceği görüşü ağırlık kazanmıştı.

Öte yandan pilotların çok deneyimli olduğu, bilinen bir sağlık ya da maddi sorunları bulunmadığı kaydedilmişti.

Uçakta sorun tespit edilemedi

Hava yolu şirketi China Eastern yetkilileri, uçakta herhangi bir sorun tespit edilemediğini belirtti.

Düşmeden önce uçaktan herhangi bir acil durum bildirimi alınmadığını kaydeden yetkililer, uçağın düşürülmüş olma ihtimalinin göz ardı edilmediğini ifade etti.

Hasar gören kara kutularda incelemeler sürüyor.