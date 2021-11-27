Çin'den ABD'ye muharebeye hazırız mesajı

ABD Kongre heyetinin Tayvan adasına gelmesiyle birlikte, Çin, hava ve deniz kuvvetleriyle 'muharebeye hazır' devriyesinde bulundu.

Son olarak ABD'nin güdümlü füze taşıyan savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçmesiyle gerilimin arttığı bölgede yeni gelişmeler yaşandı.

'MUHAREBEYE HAZIR' DEVRİYESİ

Çin, hava ve deniz kuvvetlerinin, ABD Kongre heyetinin ziyaret ettiği Tayvan adası çevresinde, 'muharebeye hazır' devriye faaliyetinde bulunduğunu bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Albay Şi Yi, yaptığı açıklamada, söz konusu faaliyetin "Boğaz ilişkilerindeki son duruma yanıt olarak gerekli görüldüğünü" belirtti.

"TEYAKKUZDA OLMAYA DEVAM EDİLECEKTİR"

Tayvan adasının Çin'in parçası ve egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumanın PLA'nın kutsal görevi olduğunu vurgulayan Sözcü Şi, "PLA Doğu Cephesi Komutanlığı dış güçlerin müdahalesi ve ayrılıkçıların girişimlerine karşı teyakkuzda olacak ve karşı koymak için gereken tedbirleri alacaktır" dedi.

'DEFAKTO ELÇİLİĞİ'

ABD'nin Tayvan'da "defakto elçiliği" gibi çalışan Tayvan Amerikan Enstitüsünden yapılan açıklamada, ABD Kongresinden beş kişilik bir heyetin Tayvan'ı ziyaret ettiği duyurulmuştu.

Temsilciler Meclisi üyeleri Mark Takano, Nancy Mace, Elissa Slotkin, Colin Allred ve Sara Jacobs'tan oluşan heyet ada lideri Tsai Ing-wen ile görüştü.