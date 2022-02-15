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    Çin’den, ABD’ye ‘Tayvan’ tepkisi

    ABD'nin Hint-Pasifik strateji belgesinde Tayvan'a yer vermesine yönelik açıklama yapan Sözcüsü Ma, ABD’ye tepki göstererek Tayvan’ın Çin’in ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkladı.
    • AA
    • 15.02.2022 - 09:05
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    Çin’den, ABD’ye ‘Tayvan’ tepkisi

    Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Şiaoguang, Başkan Joe Biden yönetiminin 11 Şubat'ta yayılmadığı strateji belgesinde, ABD'nin Çin'in egemenlik iddiasında bulunduğu Tayvan'ın, "kendini savunmasına desteğini sürdüreceğine" ilişkin ifadelere yer vermesine tepki gösterdi.

    Sözcü Ma Tayvan'ın, Çin'in ‘ayrılmaz bir parçası’ olduğunu, belgedeki Tayvan'a dair ifadelerin Çin'in iç işlerine açıkça müdahale anlamına geldiğini vurgulayarak, “Tayvan'ın geleceğine ancak Çin halkının tümünün karar verebileceği” ve “Tayvan'ın geleceğinin ve çıkarının ulusal bütünleşmede yattığı" tezlerini dile getirdi.

    ‘TEK ÇİN’ İLKESİNE VE TAAHHÜTLERE BAĞLI KALMA ÇAĞRISI

    Ma, ABD'ye 'tek Çin' ilkesine ve diplomatik ilişkilerini kuran üç Çin-ABD ortak bildirisindeki taahhütlerine bağlı kalma çağrısında bulundu.

    Çin’den, ABD’ye ‘Tayvan’ tepkisi #1

    “BÖLGE ÜLKELERİYLE ASKERİ BAĞLAR GÜÇLENDİRİLECEK, ÇİN'E KARŞI CAYDIRICILIK ARTTIRILACAK”

    Washington yönetimi, Hint-Pasifik stratejisine ilişkin belgede, Tayvan'ın kendisini savunmasına destek dışında ABD'nin, ‘bölge ülkeleriyle askeri bağlarının güçlendirerek Çin'e karşı caydırıcılığı arttıracağı’ ifadesine yer verilmişti.


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