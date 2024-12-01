Çin'den ABD'ye 'Tayvan'a silah satışına onay' kınaması

AA

Çin ile ABD arasıda ipler gerildi..

Çin'den yapılan açıklamada, ABD'nin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a F-16 savaş uçaklarının yedek parçaları, radar donanımı ve taktik iletişim sistemini içeren 385 milyon dolarlık silah satışına onay vermesini kınadığı duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

"TEK ÇİN" İLKESİNE AYKIRI OLDUĞU SAVUNULDU

Yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tayvan bölgesine silah satışının "tek Çin" ilkesini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye ve özellikle de Tayvan'a uzun dönemli silah satmamayı taahhüt ettiği 1982 tarihli 17 Ağustos Bildirisi'ne aykırı olduğu öne sürüldü.

Satışın, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, Çin'in bunu kınadığı ve Washington yönetimini diplomatik kanallardan protesto ettiği bildirildi.

Açıklamada satışın, ABD'nin "Tayvan'ın bağımsızlığını desteklememe" taahhüdüyle çeliştiğine işaret edilerek, Washington yönetimine Tayvan'ı silahlandırmaya ve bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçleri desteklemeye son vermesi çağrısında bulunuldu.

ABD MAKAMLARINA TEŞEKKÜR EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, 29 Kasım'da Tayvan'a F-16 yedek parçaları, Elektronik Taramalı Aktif Dizin (AESA) radar sistemi ve Mobil Abone Ekipmanı (MSE) taktik iletişim sisteminin satışına onay verdiğini açıklamıştı.

Açıklamada, jet yedek parçaları ve radar sistemine 320 milyon dolar, taktik iletişim sistemine 65 milyon dolar ödeneceği bildirilmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada satışın onaylanması dolayısıyla ABD makamlarına teşekkür edilerek bunun Tayvan'ın kendini savunma yeterliliğini geliştirmesine destek olarak bölgesel istikrar için sağlam zemin oluşturulmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştı.

ÇİN ANA KARASI İLE TAYVAN ARASINDA AYRILIK SÜRÜYOR

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve silah satışına karşı çıkıyor.