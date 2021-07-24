Çin'den ABD'ye yaptırım kararı

Çin, Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası kapsamında, ABD'li 7 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin, ABD'li 7 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacak...

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin, 16 Temmuz'da Hong Kong'da faaliyet gösteren ABD'li şirketlere yönelik uyarı metni hazırladığı hatırlatılarak aralarında eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Louis Ross'un da bulunduğu 7 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Hong Kong'da faaliyet gösteren ABD'li şirketlere uyarıda bulunmasının bölgedeki iş ortamına zarar verdiği ve ABD'nin söz konusu eylemleri ile uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiği kaydedildi.

HONG KONG DEMOKRASİ KONSEYİ’NE DE YAPTIRIM

Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası kapsamında, yaptırım uygulanacak kişiler arasında eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Louis Ross, ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu (USCC) Başkanı Carolyn Bartholomew, eski Çin Kongre-İcra Komisyonu (CECC) Personel Müdürü Jonathan Stivers, Ulusal Demokrasi Enstitüsünden DoYun Kim, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsünün (IRI) kıdemli program yöneticilerinden Adam Joseph King ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Çin Direktörü Sophie Richardson yer alıyor.

Yaptırım uygulanacaklar arasında Washington merkezli Hong Kong Demokrasi Konseyi de bulunuyor.

ABD’Lİ ŞİRKETLERİ UYARMIŞTI

ABD Hazine, Dışişleri, Ticaret ve İç Güvenlik Bakanlıkları, 16 Temmuz'da Hong Kong'da faaliyet gösteren ABD'li şirketleri bölgedeki riskler konusunda uyaran ortak tavsiye metni yayımlamıştı.

Metinde, ulusal güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Hong Kong'da oluşan "yeni yasal ortamın" bölgede faaliyet gösteren işletmeler, yatırımcılar, kişiler ve akademik kurumlar için belirli riskler oluşturduğu ifade edilmişti.

HONG KONG'DA YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ GÜVENLİK YASASI

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

HÜKÜMET KARŞITI PROTESTO HAREKETİNİ HEDEF ALIYOR

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.