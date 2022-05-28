Çin'den 'BM Libya Özel Temsilciliğine Afrikalı bir aday atanmalı' açıklaması

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing, "BM Libya Özel Temsilciliğine Afrikalı bir aday atanmalı." ifadelerini kullandı.

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing'den, BM Libya Özel Temsilciliğinde bulunan ABD'li Stephanie Williams yerine Afrikalı bir aday gelmesi gerektiği açıklaması geldi.

"BM Libya Özel Temsilciliğine Afrikalı bir aday atanmalı"

BM’nin Libya’daki görevini sürdürmesinin çok önemli olduğunu belirten Dai, “En kısa zamanda BM Libya Özel Temsilciliğine Afrikalı bir aday atanmalıdır.” dedi.

Libya’daki siyasi krizi aşmanın tek yolunun diyalog olduğunu vurgulayan Dai, ülkedeki taraflara halkın çıkarlarını ön planda tutma çağrısında bulundu.

" Libya’daki krizde daha aktif rol almalılar "

Çinli diplomat ayrıca Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi bölgesel örgütlerin Libya’daki krizde daha aktif rol alması gerektiğini ifade etti.

AA'nın haberine göre BM Libya Özel Temsilciliğini ise halihazırda Amerikalı diplomat Stephanie Williams yürütüyor.