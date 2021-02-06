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    Çin'den ikinci yerli koronavirüs aşısına onay

    Çinli Sinovac Biotech firması, Pekin yönetiminin ikinci yerli aşıyı şartlı onayladığını açıkladı.
    • DHA
    • 06.02.2021 - 14:16
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    Çin'den ikinci yerli koronavirüs aşısına onay

    Sinovac'ın Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi’nin firma tarafından geliştirilmiş koronavirüs aşısı CoronaVac’a şartlı onay verildi.

    ONAY ALAN İKİNCİ KORONA AŞISI

    Devlete ait China National Pharmaceutical Group’a (Sinopharm) bağlı bir Pekin enstitüsü tarafından geliştirilen aşının aralık ayında onaylanmasından sonra onaylanan ikinci aşı olduğu belirtildi.

    Çin den ikinci yerli koronavirüs aşısına onay #1

    ÖLÜMLERİ ÖNLEMEDE TAM ETKİ

    Sinovac, Brezilya ve Türkiye'de yapılan ileri safha denemelerin CoronaVac aşısının koronavirüs kaynaklı hastaneye yatma ve ölümleri önlemede yüzde 100 etkili olduğuna işaret ettiğini açıklamıştı.

    12 bin 396 bin kişinin katıldığı denemelerde, aşının enfeksiyonu önlemedeki başarısının daha düşük olduğu belirtilmiş, CoronaVac'ın tıbbi tedavi gerektiren vakaları önlemede etkisinin yüzde 83.7 olduğu, enfeksiyonların önüne geçmede ise etkinlik oranının yüzde 50.65 olduğu aktarılmıştı.

    The Lancet'te, aşının 60 yaş üstü kişilere uygulanmasına dair yapılan çalışmaların ara sonuçları yayınlanmıştı. Söz konusu raporda, CoronaVac'ın 60 yaş üstü yetişkinlerde güvenli olduğuna işaret edilmişti.

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