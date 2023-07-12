Çin'den NATO'ya Asya uyarısı: Karşılık veririz NATO'nun Asya'ya doğru genişleme ihtimali tepkiyle karşılandı. Asya ülkesinin AB misyonu, "Meşru haklara karşı eylemlere kararlı yanıt vereceğiz" açıklamasını yaptı.

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Pekin yönetimi, gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesine çevirdi.

NATO liderleri kritik toplantıda, savunma ve ittifakın genişlemesine ilişkin kritik konuları ele aldı.

İki gün süren zirveye Asya-Pasifik bölgesini temsilen Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan liderler katıldı.

NATO'ya itiraz: Asya'ya doğru genişleyemezsiniz

Çin'in Avrupa Birliği (AB) misyonu, NATO'nun "Asya-Pasifik bölgesine doğru hareketine" şiddetle karşı çıktığını ifade eden bir bildiri yayınladı.

Pekin'in haklarına yönelik tehdit olarak algılanan eylemlerin "kararlı karşı tepkiyle" karşılanacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, NATO zirvesinin ortak bildirisinde Çin'e yapılan atıflar reddedildi. Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını sıkı bir şekilde koruma taahhüdü vurgulandı.

'Kararlı yanıt' vurgusu

Söz konusu açıklamada, "Çin'in meşru hak ve çıkarlarını tehlikeye atan herhangi bir eylem, kararlı bir yanıtla karşılanacak." denildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzene meydan okuduğunu söyledi.

Stoltenberg, ittifak ortaklarını açık iletişim kanallarını korumaya ve Çin ile diyaloğa girmeye çağırdı.

Çin: Bizi karalıyorlar

NATO'yu suçlayan Çin ise politikalarının kasıtlı olarak çarpıtıldığı ve karalandığı görüşünü savunuyor.

Öte yandan Çin, NATO'nun "nükleer ittifak" iddialarından duyduğu kaygıyı ifade ederek, bu tür açıklamaların Asya-Pasifik bölgesindeki gerilimi artırmaya hizmet ettiğini belirtti.

Japonya ve Güney Kore'nin çabaları

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, NATO zirvesinde, Doğu Asya'daki risklere karşı dikkatli olmak için askeri ittifakın öneminin altını çizmeyi amaçladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol da Kuzey Kore'den artan tehditler ve Çin ile devam eden gerilim ışığında uluslararası güvenlik iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.