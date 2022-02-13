Çin'den Pfizer’ın ilacı Paxlovid’e kullanım onayı

Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi, bugün yaptığı açıklamada Pfizer’ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacı Paxlovid’e şartlı kullanım onayı verdiğini duyurdu.

Çinli yetkililer açıklamalarında Pfizer'in Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacını incelediklerini ve koşullu olarak onayladıklarını belirtti.

YENİ BİR KORONAVİRÜS TEDAVİ İLACI AÇIKLAMASI

Açıklamada ileri yaş, kronik böbrek hastalığı, diyabet gibi ciddi hastalıklarda yüksek risk içeren hafif ila orta derecede yeni koronavirüs pnömonisi (KOVID-19) olan yetişkinlerin tedavisi için yeni bir koronavirüs tedavi ilacı olduğu belirtildi.



