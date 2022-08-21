Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 5 gemi, Tayvan'ın çevresinde

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi Çin'i harekete geçirmişti. Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresindeki gerginlik devam ediyor.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına karşı çıkıyor. Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başında Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından Tayvan'ın çevrisinde askeri tatbikata başlayarak tüm dünyada tedirginliğe neden oldu.

Rusya-Ukrayna savayı sürerken bir de Çin ve Tayvan arasında bir gerginliğin oluşması dünyayı olumsuz etkiledi.

Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 6 savaş gemisi Ada çevresinde görüldü



AA'nın haberine göre, Tayvan Savunma Bakanlığı, dün, gün içinde Çin'e ait 17 savaş uçağının ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğü bilgisini paylaştı.

Uçaklardan 7'si Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi"nde

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçaklardan 7'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği bölgenin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi.

Çin'e ait hava ve deniz araçları takip ediliyor

Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının, elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı.

Olaylar Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından gelişti:

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından, Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor.

Çin'in Ada çevrisindeki tatbikatı 7 gün sürmüştü

Çin ordusu, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu.

Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

"Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyeti devam edecek"

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.