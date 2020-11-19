Çin'in 120 bin doz koronavirüs aşı adayı Brezilya'ya ulaştı

CoronaVac aşı adayından ilk parti, Sao Paulo'ya gönderildi. 6 milyonluk doza ocak ayında 40 milyon daha eklenmesi planlanıyor.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasındaki Brezilya'da 5 milyon 947 bin 403 vaka ve 167 bin 497 ölüm yaşandı.

Salgına karşı çarelerin arandığı ülkeye Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli koronavirüs aşı adayından 120 bin doz gönderildi.

İLK ETAPTA 6 MİLYON DOZ

Sao Paulo eyaletinin Çinli ilaç şirketiyle ilk etapta 6 milyon doz almak için anlaştığı ve Brezilya'da insanlar üzerinde 3. faz deneyleri yapılan CoronaVac aşı adayından 120 bin dozluk ilk parti, Türk Hava Yolları'nın kargo uçağıyla Uluslararası Sao Paulo Guarulhos Havalimanı'na geldi.

40 MİLYON DOZ DAHA EKLENECEK

Henüz uygulanması planlanmayan aşı adayını taşıyan uçak havalimanında Sao Paulo Valisi Joao Doria ve Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas tarafından karşılandı.

Doria, aralık ayında ilk etapta 6 milyon doz aşı alacaklarını belirtti ve bu rakama ocak ayında 40 milyon dozun daha ekleneceğini hatırlattı.

"AŞI HAYAT KURTARIR"

Aşının önemine değinen Doria, "Çok yakında 100 milyon doza ulaşabiliriz. Başka aşılarımız da olacak. Aşı hayat kurtarır ve ülkede hayatı normale döndürebilir." diye konuştu.

CORONAVAC'IN BREZİLYA'DAKİ DENEYİ

CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz sonlarında başlamıştı.

Aşı adayı, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile muhalifi Sao Paulo Valisi Doria arasında tartışmalara neden olmuştu.