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    Çin'in 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi

    Tayvan Milli Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan’ın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na girdiğini açıkladı.
    • 19.08.2022 - 03:30
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    Çin'in 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi

    ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, Pekin ile Washington hattı arasındaki gerilimi tırmandırdı.

    Ziyaret esnasında başlayan Çin-Tayvan gerginliği ise devam ediyor.

    Çin'in 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasında

    Öte yandan Tayvan Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait 51 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Tayvan’ın 'Hava Savunma Tanımlama Sahasına' (ADIZ) girdiğini duyurdu. Bu uçakların 25'inin de orta çizgiyi geçtiği aktarıldı.

    "Hava savunma sistemleri aktif hale getirilmiştir"

    Çin'in hareketlerini takip ettiklerini bildiren bakanlık, "Tarafımızca sinyal karıştırıcı devreye sokulmuş, hava sahasına ihlal yapan uçaklara uyarı gönderilmiştir. Hava savunma sistemleri aktif hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

    Bu sistemler arasında Sky Bow III uçaksavar ve 35 mm Çift Namlulu Uçaksavar olduğu bilgisi paylaşıldı.

    İHA'nın haberine göre; bakanlık bir önceki gün yaptığı açıklamada, Çin'a ait 21 savaş uçağı ve 5 savaş gemisinin ADIZ'e girdiğini duyurmuş ve uçaklardan 5'inin orta çizgiyi geçtiğini bildirmişti.

    Çin in 51 savaş uçağı Tayvan hava savunma sahasına girdi #1


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