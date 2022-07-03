Çin'in Anhui eyaletinde koronavirüs endişesi yaşanıyor

Salgın dalgası kaygısının yaşandığı ülkede yeni vakalar ortaya çıktı.

Koronavirüs pandemisiyle mücadelede "sıfır vaka" stratejisini benimseyen Çin, alarm durumunda olmayı sürdürüyor.

Son olarak ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinde koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor.

Yeni salgın dalgası endişesi

Vakalarda son bir haftada görülen artış, bölgede yeni salgın dalgası endişesine yol açtı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 292 yerel vaka tespit edildi. Vakaların 61'i hastalık belirtisi gösterirken, 231'i ise göstermiyor.

Belirti göstermeyen vakalar var

Hastalık belirtisi gösteren vakalardan 60'ına Sucou şehrine bağlı Sişian ilçesinde, 1 vakaya ise Lingbi ilçesinde rastlandı. Her iki ilçede hastalık belirtisi göstermeyen vakalar da bulunuyor.

İlk kez eyalet merkezi Hıfey şehrinde 26 Haziran'da ortaya çıkan vakaların, yeni bir salgın dalgasına yol açmasından endişe ediliyor.

Tespit edilen vaka sayısı

Eyalette son bir haftada hastalık belirtisi gösteren 105, göstermeyen 467 vaka tespit edildi.

Vakalardan alınan numunelerin DNA analizlerinin hangi virüs varyantına ait olduğu belirtilmezken, salgına Omicron ve alt varyantlarının yol açtığı tahmin ediliyor.

Omicron vakaları 'sıfır vaka' stratejisi için sınamaya dönüştü

AA'nın haberine göre, bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in koronavirüse karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Koronavirüs vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Tartışmalara yol açtı

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, koronavirüse karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken; Çin'in, mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı ise belirsizliğini koruyor.