Petrol
111.48
2.25%
Euro
17.4789
-0.28%
Dolar
16.7545
0.34%
Altın
974.66
0.49%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
322.274
-0.47%
BTXN Coin
7.01
0.57%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Çin'in Anhui eyaletinde koronavirüs endişesi yaşanıyor

    Salgın dalgası kaygısının yaşandığı ülkede yeni vakalar ortaya çıktı.
    • 03.07.2022 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'in Anhui eyaletinde koronavirüs endişesi yaşanıyor

    Koronavirüs pandemisiyle mücadelede "sıfır vaka" stratejisini benimseyen Çin, alarm durumunda olmayı sürdürüyor.

    Son olarak ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinde koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor.

    Yeni salgın dalgası endişesi

    Vakalarda son bir haftada görülen artış, bölgede yeni salgın dalgası endişesine yol açtı.

    Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 292 yerel vaka tespit edildi. Vakaların 61'i hastalık belirtisi gösterirken, 231'i ise göstermiyor.

    Belirti göstermeyen vakalar var

    Hastalık belirtisi gösteren vakalardan 60'ına Sucou şehrine bağlı Sişian ilçesinde, 1 vakaya ise Lingbi ilçesinde rastlandı. Her iki ilçede hastalık belirtisi göstermeyen vakalar da bulunuyor.

    İlk kez eyalet merkezi Hıfey şehrinde 26 Haziran'da ortaya çıkan vakaların, yeni bir salgın dalgasına yol açmasından endişe ediliyor.

    Tespit edilen vaka sayısı

    Eyalette son bir haftada hastalık belirtisi gösteren 105, göstermeyen 467 vaka tespit edildi.

    Vakalardan alınan numunelerin DNA analizlerinin hangi virüs varyantına ait olduğu belirtilmezken, salgına Omicron ve alt varyantlarının yol açtığı tahmin ediliyor.

    Çin in Anhui eyaletinde koronavirüs endişesi yaşanıyor #1

    Omicron vakaları 'sıfır vaka' stratejisi için sınamaya dönüştü

    AA'nın haberine göre, bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in koronavirüse karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

    Koronavirüs vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

    Tartışmalara yol açtı

    Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

    Diğer ülkeler, koronavirüse karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken; Çin'in, mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı ise belirsizliğini koruyor.


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin'deki tarihi düşüşün 5 sebebi
    Ekonomi

    Bitcoin'deki tarihi düşüşün 5 sebebi

    Haziranda ihracat yüzde 18,5 arttı
    Eğitim

    Haziranda ihracat yüzde 18,5 arttı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir