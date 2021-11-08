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    Çin'in ekim ayındaki ihracatı 300 milyar doları geçti

    Çin'de ekonomik raporlara göre ekim ayındaki ihracatın 300 milyar doları aştığı açıklandı.
    • AA
    • 08.11.2021 - 06:45
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    Çin'in ekim ayındaki ihracatı 300 milyar doları geçti

    Dev markalarını gün geçtikçe büyüten Çin'in ekim ayındaki ihracat rakamı açıklandı.

    Koronavirüse rağmen yatırımlarına devam eden ülkede, ekim ayında 300 milyar doları aşkın ihracat yapıldı.

    Çin in ekim ayındaki ihracatı 300 milyar doları geçti #1

    İHRACAT GELİRİ 300 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

    Gümrükler Genel İdaresi, ekimde ihracatın yıllık yüzde 27,1, ithalatın ise yüzde 20,6 arttığını bildirdi. İhracat gelirleri, aylık 300,2 milyar dolara, ithalat ise 215,7 milyar dolara ulaştı.

    Eylülde 66,8 milyar dolar kaydedilen dış ticaret fazlası ise ekimde 84,5 milyar dolara çıktı.

    Çin in ekim ayındaki ihracatı 300 milyar doları geçti #2

    AB ÜLKELERİNE 29,5 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ

    Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki ABD ile dış ticaret fazlası geçen aya göre azaldı. Eylülde 42 milyar dolara ulaşan dış ticaret fazlası, ekimde 40,7 milyar dolar oldu.

    Çin, ekimde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 29,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

    Çin ekonomisi, ocak-martta yıllık yüzde 18,3, ikinci çeyrekte yüzde 7,9, üçüncü çeyrekte ise yüzde 4,9 büyümüştü.

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