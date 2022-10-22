Eski Çin Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Hu Cintao, Pekin'deki 20. Ulusal Kongresi'nin kapanış oturumunda, bilinmeyen sebeplerden ötürü dışarı çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Çin Komünist Partisinin Pekin’de yapılan 20. Ulusal Kongresi, bugün yapılan kapanış oturumuyla sona erdi.

Partinin en üst yönetim organı Merkez Komite’nin seçildiği toplantıda, Merkez Komite ve Disiplin İnceleme Komitesi çalışma raporları ile Parti Tüzüğü’nde değişiklik onaylandı.



Ayrıca Kongre'de kameralara yansıyan bir olay ise gündeme oturdu.

Eski lider Hu Cintao salondan çıkarıldı

Kapanış oturumunda, Merkez Komite'nin seçilmesinin ardından basın mensuplarının salona alındığı sırada, ön sırada Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Şi Cinping'in solunda oturan Hu ile onun yanındaki Meclis Başkanı Li Canşu ile arasında diyalog geçtiği görüldü.

Çin'in eski lideri Hu Cintao, Ulusal Kongre'de yaka paça dışarı çıkarıldı - Video

Hu'yu tutup kaldırmaya çalıştılar

Şi, görevlileri çağırarak zihni karışmış görünen 79 yaşındaki eski lidere yardım etmelerini istedi. Görevliler Hu'yu ikna edemeyince koltuk altından tutarak sandalyesinden kaldırmaya çalıştı.

Önce bundan memnun olmadığı, dışarı çıkmak istemediği gözlenen Hu, bir süre sonra iş birliği yaparak görevliler eşliğinde salonu terk etti.

Hu, çıkarken Başbakan Li Kıçiang'ın omzuna dokunarak destekleyici bir jest yaptı.

Neden dışarı çıkarıldığı bilinmiyor

Eski liderin neden salondan çıkarıldığıyla ilgili henüz açıklama yapılmazken, sağlık sorunu sebebiyle olabileceği tahmin ediliyor.

Hu Cintao, 2002-2012 yıllarında Çin Devlet Başkanlığı ve ÇKP Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştu. Şi Cinping, 2007-2012 yıllarında Hu'nun yardımcılığını yürütmüştü.