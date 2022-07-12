Çin'in füze fırkateyni Tayvan kıyılarından geçiş yaptı

Çin donanmasına ait bir füze fırkateyni, Tayvan'ın doğusundaki Hualien şehrinin 10 deniz mili yakınından geçerek bölgede tedirginlik yaşattı.

Çin donanmasını ait bir füze fırkateyni Tayvan’ın doğusunda bulunan Hualien şehrinin 10 deniz mili yakınından geçti.

Geçen gemi, bölgede tedirginliğin yaşanmasına neden oldu.

Tayvan gemiyi yakından takip etti

Tayvan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Çin savaş gemisinin geçişinin hem donanma hem de sahil güvenlik tarafından yakından takip edildiğini belirtti.

Çin gemilerinin sayısı azaldı



Öte yandan, Tayvanlı askeri kaynaklara göre; Tayvan'ın doğusunda sık sık görülen Çin gemilerinin sayısı, Haziran ayı sonlarında ve Temmuz ayı başlarında azaldı.

ABD donanması da geçti



İHA'nın haberine göre; dün de ABD donanmasına ait bir destroyerin Tayvan’ın doğusunda bulunan diğer bir şehir olan Taitung’un 45 deniz mili açıklarında kuzeyden güney yönüne doğru geçiş yaptığı kaydedildi.



