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Çin'in keşif aracı Mars'a iniş yaptı

Çin'in keşif aracı Mars'a iniş yaptı

Mars yolculuğunu tamamlayan Zhurong keşif aracı, başarılı bir şekilde iniş yaptı. Böylelikle Çin, ABD’den sonra Mars’a araç indiren ikinci ülke oldu.