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    Çin'in keşif aracı Mars'a iniş yaptı

    Mars yolculuğunu tamamlayan Zhurong keşif aracı, başarılı bir şekilde iniş yaptı. Böylelikle Çin, ABD’den sonra Mars’a araç indiren ikinci ülke oldu.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 11:52
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    Çin'in keşif aracı Mars'a iniş yaptı

    Çin'in Mars keşif aracı Zhurong, Pekin saatiyle 07.18'de Mars yolculuğunu tamamladı.

    Çin devlet medyası, keşif aracının gezegenin kuzeyindeki geniş bir arazi olan Utopia Planitia'ya başarıyla iniş yaptığını duyurdu.

    17 DAKİKA SÜRÜYOR

    Mars yüzeyinde keşif ve araştırma görevini yürütecek Zhurong’un panellerinin açılmasının ve Dünya'ya sinyal gönderilmesinin 17 dakika sürdüğü ifade edildi.

    Çin in keşif aracı Mars a iniş yaptı #1

    “MÜKEMELLİĞİN PEŞİNDEYİZ”

    Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ekibin başarısını kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

    "Yeterince cesurdunuz, mükemmelliğin peşindeydiniz ve ülkemizi gezegen keşfinin ileri saflarına taşıdınız."

    Çin, Zhurong aracının Mars’a ulaşması ile ABD’den sonra Mars’a iniş yapan ikinci ülke oldu.

    Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı anlamına gelen Zhurong, şubat ayında Tianwen-1 uzay aracı ile Mars'a ulaşmıştı.

    Çin'in keşif aracı Mars'a iniş yaptı VİDEO

    Çin in keşif aracı Mars a iniş yaptı #2

    Çin in keşif aracı Mars a iniş yaptı #3

    Çin in keşif aracı Mars a iniş yaptı #4

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