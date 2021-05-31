Çin'in 'kızıl turizm' ile 50 milyon turist hedefi

Çin'in 'kızıl turizm' ile 50 milyon turist hedefi

Program kapsamında geçen yıl 100 milyondan fazla turist ağırlayan Pekin yönetiminin bu yılki hedefi belli oldu.

Çin, bu yıl "kızıl turizm" temasıyla 50 milyon turisti ağırlamayı planlıyor.

Asya ülkesindeki Kültür Bakanlığı, yeni turistik rotalar belirledi.

"Kızıl turizm" kavramı onlarca yıldır var olmasına rağmen, 2004 yılına kadar Çin'in ulusal turizm planına resmi olarak dahil edilmedi.

ÇİN'İN "KIZIL TURİZM" PLANI

CNN International'ın haberine göre, küresel seyahat pazarının koronavirüs salgını nedeniyle engellendiği dönemde, yerli turistler endüstriye ivme kazandırdı.

Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nden Çin turizm politikası uzmanı Mimi Li, "2020 yılında 'kızıl' turist sayısı 100 milyonu aşarak yurt içi seyahatlerin yüzde 11'ine katkıda bulundu. Bu, olağanüstü." dedi.

2021'DE 50 MİLYON TURİST HEDEFİ

Çin'in en büyük seyahat rezervasyon platformu olan Ctrip, bu yılın başlarında turistler için 100 rota sundu.

Paket turlardan bazıları, Çin Komünist Partisi'ne kabul yeminini okumak ve "devrimci" şarkılar söylemek gibi deneyimler içeriyor.

Şirket, kampanyanın 2021'de ülkeye 50 milyon yolcu çekeceğini tahmin ediyor.